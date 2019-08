REMA 1000 sponsar eliteseriane i handball

sport

Frå før er matgiganten hovudsponsor for handballandslaget for menn og anna aldersbestemd handball på herresida, heiter det i ei pressemelding.

Rema 1000-ligaen for kvinner har seriepremiere torsdag 29. august med kampane Storhamar – Follo og Vipers Kristiansand – Gjerpen.

Rema 1000-ligaen for menn startar 4. september.

– Dette er ein gledeleg dag. Igjen har vi ein ligasponsor for Eliteserien. Vi har no gått to år utan samarbeidspartnar, og derfor er det ekstra gøy at dette no er på plass, berre dagar før REMA 1000-ligaen blir kasta i gang førstkommande torsdag. REMA 1000 har vorte ein viktig og stor samarbeidspartnar på under eitt år. Dei er hovudsponsor for Handballgutane, og dei arrangerer ei rekke handballskular rundt om i landet. Det er veldig gledeleg å sjå at dei held fram å investere i idretten vår, seier kommersiell sjef i Norges Håndballforbund, Jan-Erik Aalbu.

