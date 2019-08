Ro-VM: Norske favorittar klare for semifinale

sport

Regjerande verdsmeister Borch hadde få problem med å ta seg vidare frå kvartfinalen i VM-byen Linz. I kvartfinalen leidde Borch ved første passering, eitt forsprang hortensroaren aldri gav frå seg.

Nordmannen passerte mållinja på 6.49,40, litt over eitt sekund framfor båten frå New Zealand på andreplass. Kroatia kneip den tredje semifinaleplassen på 6.54,05.

Dermed er Borch eitt steg nærare å forsvare VM-tittelen frå i fjor.

Brun og Strandli vidare

Også Brun og Strandli sikra seg semifinalebillett onsdag. Den norske båten låg plassert som nummer to gjennom heile løpet, heile vegen litt bak den italienske båten som leidde frå start til mål.

Brun og Strandli rodde i mål på 6.19, 83, knappe halvsekundet bak Italia. Også New Zealand, som kom inn som nummer tre, tok seg vidare til semifinalane i den austerrikske VM-byen Linz.

Brun og Strandli gjekk til kvartfinalen via oppsamlingsheatet måndag etter at dei kom på ein skuffande 4.-plass i forsøksheatet dagen før. VM-innleiinga var trøblete for dei norske gutane etter at Strandli vart ramma av magetrøbbel før forsøksheatet.

Missa semifinale

Tidlegare onsdag kom den norske toaren med Siri Eva Kristiansen og Hanna Inntjore sist i kvartfinalen sin. Dei norske damene kom bakpå frå start og låg halvvegs i løpet 15 sekund bak leiarbåten frå New Zealand, som til slutt vann kvartfinalen. I mål var avstanden auka til nesten eit halvt minutt.

Semifinalen glapp òg for Marianne Madsen i singlesculler. I kvartfinalen vart ho nummer fem, 12 sekund bak danske båten som kapra den tredje og siste semifinaleplassen. USA og Austerrike tok dei to første plassane.

Seinare onsdag skal Ask Tjøm i kvartfinale i lettvekt singlesculler.

