United-spelar Alexis Sánchez har komme til Milano

Det stadfestar både Sky Sports Italia og Gazzetta dello Sport. 30-åringen vart avbilda då han vinka til frammøtte supporterar på hovudflyplassen i Milano.

Det er venta at utlånsavtalen blir kunngjort om kort tid. I Inter blir Sánchez lagkamerat med Romelu Lukaku som nyleg forlét Manchester United. Overgangssummen var på rundt 650 millionar norske kroner.

Italienske medium spekulerer i at Inter betaler over 50 millionar norske kroner for Sánchez' tenester i 2019/20-sesongen.

Sánchez melde overgang frå Arsenal til Manchester United i januar 2018, men har berre scora tre mål på 32 seriekampar.

Inter opna sesongen med ein komfortabel 4-0-siger over Lecce måndag. Milano-klubben har ikkje vunne Serie A sidan 2010.

