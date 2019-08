Carlsen tapte dramatisk omspel: – Eg var ikkje i nærleiken

sport

Etter eit dramatisk omspel, som ikkje lét seg avgjere etter to parti med hurtigsjakk, måtte årets Sinquefield Cup avgjerast med to parti lynsjakk.

Der var det Ding Liren som var sterkast. Kinesaren vann begge partia.

– Han var mykje betre enn meg i dag, så han vann fortent, sa nordmannen i eit intervju med arrangøren etter kampen.

– Eg hadde ein vanskeleg dag og klarte ikkje finne noko. Eg tenkte for lenge og forsvarte meg for det meste på brettet. Eg var ikkje i nærleiken, sa ein tydeleg skuffa Carlsen.

Tok seg for god tid

I det første partiet med lynsjakk starta nordmannen med svarte brikker og Carlsen tok seg i overkant god tid med trekka. Etter 14 trekk var nordmannen nede i halvtanna minutt igjen på klokka, medan Lira framleis stod på 4.16. Likevel klarte Carlsen å halde spelet i gang heilt til det siste, og mot slutten spelte begge spelarane igjen med berre sekund igjen på klokka.

Men tida rann først ut for sjakkmeisteren frå Lommedalen, som dermed måtte sjå seg slått.

I parti nummer to spelte Carlsen med kvite brikker og hamna i fella til kinesaren. 28-åringen innsåg at slaget var tapt etter 40 trekk.

Ikkje åtte på rad

Dermed klarte ikkje Carlsen å ta den åttande strake turneringssigeren sin. Det vart heller ikkje den tredje sigeren til nordmannen i turneringa som han vann både i 2013 og 2018.

For eitt år sidan delte han rett nok førsteplassen med Fabiano Caruana og Levon Aronian.

Carlsen sikra omspel i turneringa i siste runde med svarte brikker mot franske Maxime Vachier-Lagrave onsdag. Etter ni strake remis (uavgjort) vart det siger i dei to siste partia, noko som gjorde at 28-åringen stod med 6,5 poeng etter elleve rundar.

Det var same poengsummen som Lira, og dermed må det omspel til for å kåre ein vinnar. Omspelet starta med to parti hurtigsjakk, der både Carlsen og Liren sleit seg til remis med kvite brikker.

Remis

I det første partiet med hurtigsjakk kom den norske 28-åringen i trøbbel etter trekk 13. Då såg det ut til at Lira hadde full kontroll på den norske motstandaren sin, og også sjakkcomputeren viste eit klart overtak til Lira.

Men etter trekk 20 gjekk Lira seg fast i Carlsens forsvarsspel, og dei to duellantane vart samde om å avslutte partiet med remis etter 34 trekk.

Med svarte brikker tok Carlsen initiativet i kampen og sette Lira umiddelbart under press. Men kinesaren forsvarte seg godt og etter kvart brukte Carlsen skummelt mykje tid på å trekke. Etter 30 trekk hadde Carlsen berre litt over seks minutt igjen på klokka, medan Lira hadde heile åtte minutt meir tid igjen.

Men kinesaren klarte ikkje utnytte tidsforskjellen, og etter 36 trekk tok spelarane kvarandre endå ein gong i handa.

Dermed må turneringa avgjerast med to parti lynsjakk, der Lira viste seg sterkast.

