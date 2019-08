Guro Reiten før første EM-kvalikkamp: – Vi må vinne

sport

– Det blir viktig å få ein god start i denne kvalifiseringa. Det er vel eit lag vi er betre enn, så vi må vinne den kampen, seier Reiten i podkasten PodBall.

Nord-Irland var òg motstandar i VM-kvalifiseringa i fjor. Det enda med norsk 3-0-siger på Shamrock Park og 4-1-siger på Fredrikstad stadion. Oppgjeret i Nord-Irland vart hugsa for banekvaliteten og ein fantastisk susar signert Caroline Graham Hansen.

– Banen var skeiv. Han var så dårleg. Han var mykje dårlegare enn dei dårlegaste Norway Cup-banane, seier Graham Hansen, som scora to mål i oppgjeret.

Barcelona-stjerna kan gle seg over at oppgjeret fredag blir spelt i Belfast i staden for på Shamrock Park. Torsdag trena laget på kamparenaen.

Tysdag spelar Noreg privatlandskamp mot England på Brann Stadion. Då trur Reiten og Graham Hansen på tøffare motstand og ber dermed bergensarane kjenne besøkstida si.

– Det hadde betydd veldig mykje for oss. Dess fleire, dess betre. Fullt hus hadde vore draumen, avsluttar Graham Hansen.

Noreg er i EM-kvalifiseringsgruppe med Wales, Nord-Irland, Kviterussland og Færøyane. Gruppevinnar er klar for sluttspelet. Andreplassen gir direkte avansement eller omspelsplass.

EM i 2021 blir arrangert i England. Turneringa skjer mellom 11. juli og 1. august.

