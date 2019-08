Handball-EM i Noreg og Danmark blir forlengt

sport

Meisterskapsstarten er flytta frå 4. til 3. desember. Det medfører at spelarane får éin kviledag mellom gruppespelet og hovudrunden.

– Med det nye kampprogrammet nærmar vi oss ambisjonen vår om å sikre best moglege forhold for deltakarane og handballsupporterane, seier prosjektleiaransvarleg Kia Otnes i ei pressemelding.

Samtidig vart det stadfesta at danske Frederikshavn blir vertskap for éin av fire grupper i gruppespelet. To av gruppene blir spelte i Trondheim, medan den siste vil halde til i danske Herning.

Herning og Stavanger er vertskap for éi gruppe kvar i hovudrunden.

Finalen, bronsekampen, semifinalane og kampen om 5.-plassen blir spelt i Telenor Arena på Fornebu utanfor Oslo. Meisterskapen blir avslutta 20. desember.

Noreg vart nummer fem i EM i 2018. Då vann vertsnasjon Frankrike, som året før vann VM-finalen mot Noreg.

Meisterskapen til herrane blir arrangert i Noreg, Sverige og Austerrike mellom 10. og 26. januar. Trondheim blir vertskap for to grupper i gruppespelet, mellom dei Noregs gruppe.

(©NPK)