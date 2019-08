Hynne på pallen i Zürich

sport

Skiensjenta vart klokka inn til tida 2.00,79. Kenyanske Eunice Sum vann på 2.00,40.

– Det kjendest OK ut. Eg sprang mot Sum for to dagar sidan også, og då følgde ho heller ikkje haren. I dag skulle ho gjere nettopp det, og få ein liten kompensasjon for det, men det gjorde ho likevel ikkje, sa Hynne til NRK.

Telemarkingen såg inga anna moglegheit enn å vere offensiv og setje fart i tet på feltet ut på sisterunden. Det måtte ho betale for. På oppløpet strekte ikkje kreftene heilt til.

Så seint som tysdag vann Hynne 800-meteren under eit internasjonalt stemne i italienske Rovereto. Vinnartida 2.00,53 var under VM-kravet.

29-åringen hadde til gode å klare VM-kravet på 2.00,60 før starten på tysdag, men fjerna all tvil rundt si eiga deltaking i det store høgdepunktet til sesongen i Doha i månadsskiftet september/oktober med kjempeløpet i Italia.

Like bra lykkast ikkje skiensjenta i Zürich torsdag.

Den norske rekorden på 800 meter for kvinner lyder på 1.59,82. Hynne har personleg rekord på 1.59,87.

(©NPK)