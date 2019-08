Tromsø forsterkar med svensk midtbanespelar

sport

Tromsø og Gent har vore i samtalar om spelaren den siste veka, og torsdag kom nyheita om at ein låneavtale var i boks. 22-åringen skal ha vore ønskt av fleire klubbar.

– Når denne moglegheita dukka opp, så kjentest det som eit godt val for meg. Eg ønsker å komme i gang med å spele kampar igjen og få sjølvtilliten tilbake igjen, slik at eg får ny giv når eg er tilbake i Gent i vinter, seier Smith i ei pressemelding.

– TIL er ein flott klubb, så dette trur eg blir veldig bra. Eg synest det er spesielt og tøft at ein har eit topplag så langt nord, held svensken fram.

Smith spelte for Halmstad og Norrköping før han melde overgang til Gent i juni 2018. 22-åringen har derimot fått svært lite speletid i Belgia.

– Vi er veldig fornøgde med å få ein så høgt verdsett spelar til Tromsø. Han har spelt i toppen av Allsvenskan frå han var ung, og han har spelt mykje for Norrköping og vart kjøpt til Gent då han vart rekna som eit av dei største talenta i Sverige. Så det blir spennande å sjå kva han kan bidra med for oss. Det er ikkje tvil om at det er ein kvalitetsspelar, seier sportssjef Svein-Morten Johansen.

TIL ligg på 11.-plass i Eliteserien.

(©NPK)