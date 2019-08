Moldes Gabrielsen inn i landslagstroppen

sport

Det stadfestar Norges Fotballforbund på Twitter fredag.

Gabrielsen står utan landskampar frå før, men kan få debuten sin mot Malta eller Sverige.

NFF oppgir inga grunngiving for uttaket, men det er naturleg å sjå det i samanheng med at Kristoffer Ajer forlét banen med skade då Celtic spelte seg til Europaligaen med siger over AIK torsdag.

Etter kampen var ikkje Celtic-trenar Neil Lennon spesielt optimistisk med tanke på at forsvarsbautaen skulle bli klar til storkampen i Skottland mot Rangers søndag. Dermed er det òg grunn til å frykte at Ajer-skaden kan få konsekvensar for deltakinga i dei kommande landskampane.

