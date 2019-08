Ny sykkelprofil stod av etter stygg Vuelta-velt

sport

Bora-laget, som har Formolo i stallen sin, stadfestar fredag at 26-åringen ikkje var i stand til å starte dagen etter at han og fleire andre fekk eit brutalt møte med den spanske asfalten.

– Davide var i stand til å gjennomføre etappen i går etter velten, men har smerter i høgre side av bekkenet, og det har ikkje vorte betre over natta, skriv laget på Twitter.

Formolo kom torsdag i mål som nummer 136, 18 minutt og åtte sekund bak etappevinnar Jesús Herrada. Dermed fall den sterke italienaren frå 12. til 46.-plass i samandraget. No er altså Vueltaen over for han.

Formolo var ikkje den einaste av samanlagtkandidatane som gjekk i bakken på den 198,9 kilometer lange og kuperte etappen frå Mora de Rubielos til Ares del Maestrat.

Det same gjorde irske Nicolas Roche og den colombianske klatrespesialisten Rigoberto Urán. Roche hadde leiartrøya i rittet i år fram til etappen på onsdag, medan Uran låg fint plassert på sjetteplass i samandraget.

No er sesongens siste ritt over tre veker over for dei begge. Både Roche og Uran måtte bryte som følgje av skadane dei pådrog seg i velten. Det same måtte CCC-ryttar Víctor de la Parte og Uran-hjelpar Hugh Carthy.

Også de la Parte var inne blant dei 15 beste i samandraget etter Vuelta-innleiinga.

Dylan Teuns leiar Vuelta a Espana samanlagt etter å ha vorte nummer to på den dramatiske etappen på torsdag.

