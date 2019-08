Uefa med pristak på europacupbillettar til bortetilhengjarane

sport

Pristaket, som svarer til om lag 700 kroner, blir innført etter fleire klager frå supporterar som meiner dei har vorte flådde gjennom oppskrudde billettprisar.

Samtidig innfører Uefa tak på 45 euro for billettar til bortefansen i europaligakampar. Det betyr at Rosenborg-tilhengarar som vil sjå laget sitt i Lisboa, Eindhoven eller Linz ikkje skal betale meir enn dette for ein kampbillett.

– Tilhengarane er livsblodet til fotballen, og dei som følgjer laget sitt til bortekampar må ha tilgang til rimeleg priste billettar, når vi tenker på utlegga dei allereie har hatt for reise og opphald, seier UEFA-president Aleksander Ceferin.

