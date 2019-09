Aldri før har Bundesliga brukt meir pengar

sport

I alt 699,5 millionar euro vart lagt på bordet for 156 spelarar, viser ferske tal, ifølgje nyheitsbyrået DPA. Beløpet svarer rett til i underkant av sju milliardar norske kroner.

Aldri før har dei tyske klubbane punga ut så mykje for nye spelarar i eitt overgangsvindauge. Den førre rekorden vart sett i 2017, då dei 18 klubbane bladde opp 577 millionar euro.

Framleis er det nokre timar igjen før overgangsvindauget blir lukka for denne gongen. Dermed kan summen bli endå høgare. Tala inkluderer ikkje betaling for lån av spelarar eller moglege bonusutbetalingar. I alt 26 spelarar vart henta på lån.

Det er dei to største klubbane i Bundesligaen som har brukt mest pengar. Borussia Dortmund har betalt 137 millionar euro for signeringane sine, medan Bayern München har brukt 7 millionar euro mindre.

Bayern München stod for det dyraste kjøpet då dei betalte 80 millionar euro for forsvarsspelaren Lucas Hernández frå Atlético Madrid. I den andre enden av skalaen finn vi den nyopprykte klubben Paderborn, som har brukt litt over halvannan million kroner, eller 150.000 euro, på nysigneringar.

Ifølgje tala er det Frankfurt som hadde det største salet då dei selde Luka Jovic til den spanske klubben Real Madrid for rundt 60 millionar euro. Tala viser òg at Eintracht Frankfurt (141,5 millionar euro) og Borussia Dortmund (130,5 millionar) har tent mest på spelarsal i dette overgangsvindauget.

