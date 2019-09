RBK kritiserer Akintola etter olbogeslag mot VIF-spelar, NFF vurderer hendinga

sport

– Vi har sett situasjonen om igjen og ser at David mistar emosjonell kontroll, og reagerer på ein måte som ikkje er i tråd med ønskt åtferd i Rosenborg, seier Eirik Horneland til RBK.no

Kampen søndag, som enda 1-1, var av den brutale sorten med fleire knalltøffe duellar mellom spelarane, spesielt i 1. omgang. Først slo David Akintola Vålerenga-spelar Sam Adekugbe. Seinare i omgangen vart RBK-kaptein Mike Jensen utvist for ei grisetakling på tidlegare lagkamerat Matthías Vilhjálmsson.

Også Adekugbe hadde ein lite fin involvering då han dytta Akintola inn i ein fotograf på kortlinja og fortalde i eit intervju i pausen at det var planlagt.

Horneland dyssa ned Akintola-episoden rett etter kampen og sa til Eurosport at han ikkje frykta karantene på spelaren sin. Etter å ha sett episoden fleire gonger hadde pipa ein annan lyd måndag. No seier Horneland at han vil ta ein prat med Akintola om den omtalte episoden.

– I Rosenborg må vi evne å vere moden i tette og intense oppgjer, slik at vi held oss innanfor regelverket og representerer klubben på ein ordentleg måte. Vi set fair play høgt, og ønsker ikkje å bli assosiert med situasjonar som han i går (søndag), seier Horneland.

NFF stadfestar til NTB at påtalenemnda i forbundet vil sjå nærare på mellom anna Akintolas olbogeslag, og at dette truleg vil skje denne veka.

– No ventar vi på NFFs vurdering av situasjonen, og vil deretter handtere dette på ein måte som tar vare på profilen til klubben med tanke på fair play, seier Horneland til nettsida til klubben.

(©NPK)