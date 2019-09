Ødegaard meiner Haaland har X-faktor

sport

Hadde Kristoffer Ajer ikkje pådratt seg ein skade, ville det vore seks spelarar i Noregs tropp fødd i 1996 eller seinare. Dei møter Malta (heime) torsdag og Sverige (borte) søndag.

20-åringen Ødegaard er nest yngst og har berre Erling Braut Haaland (19) under seg på aldersstigen. Landslagssjef Lars Lagerbäck kan vere verkeleg offensiv og starte med dei to og Sander Berge (21) torsdag.

– Vi er mange unggutar no, og det er spennande. Det lovar godt for framtida. Det er kult at det er mange som har spelt saman på yngre landslag, og det er mange som kjenner kvarandre godt. Eg trur det kan vere ein fordel vi kan dra nytte av i åra framover, sa Ødegaard til NTB.

Ødegaard er landslagets megastjerne. Haaland kan vere den nesten ungguten på veg opp.

– Eg har eit veldig godt inntrykk av han. Han er ein morosam gut med litt liv i, og han er ein bra fotballspelar. Han er absolutt eit bra tilskot til gruppa, og han er ein spelar som har eit internasjonalt snitt over seg. Haaland har ein X-faktor, og det er ein spelar som det blir spennande å følgje framover i både Champions League og alt som er.

Etterskot

Noreg spelte uavgjort heime både mot Sverige og Romania. Begge gongene henta gjestene igjen den norske leiinga mot slutten.

I Torshavn fekk Noreg ein ganske hard veg mot 2-0-siger over Færøyane. Spania var overlegne mot dei norske gutane, men vann berre 2-1 i Valencia.

Dei to beste frå kvalgruppa går til EM neste år. Viss Noreg ikkje klarer det, ventar ein ekstrasjanse i Uefas nasjonsliga neste år. Der må i så fall Noreg vinne to kampar for å kvalifisere seg.

– Eg føler at vi framleis har gode moglegheiter. Det blir sjølvsagt litt tøffare når vi berre speler uavgjort heime, men det er fullt mogleg å slå begge dei to laga borte, og det er òg mogleg å ta poeng mot Spania heime, meiner Ødegaard.

(©NPK)