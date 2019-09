Bendtner klar for FC København

sport

Det er FC København som opplyser at dei har henta dansken heim frå Noreg. Veteranen deltar i sin første FCK-trening onsdag. Etter økta blir det halde eit pressemøte med Bendtner og FCK-trener Ståle Solbakken.

– Eg skal gjere alt i mi makt for å gripe sjansen dei neste månadane. Eg er i det heile ikkje lei av fotball. Eg er meir svolten og motivert enn nokon gong før, seier spissen på Instagram-profilen sin.

Spisskrise

Signeringa skjer under to veker etter at Solbakken avfeia at noko slikt var på trappene.

– Når ein ser på kampforma hans, er det ein spelar som uansett ikkje kunne hjelpe oss i nokre månader, sa nordmannen til Ekstra Bladet då.

FCK har stått i ei spisskrise etter at Dame N'Doye fekk ein skade og no mistar haustsesongen fordi han må operere. N'Doye var i kjempeform før skaden og hadde scora fire mål på seks kampar.

Bendtner kom til Rosenborg før 2017-sesongen og hadde ein bra debutsesong på Lerkendal. Då vart han toppskårar i Eliteserien med 19 mål og gjorde òg ein god figur ute i Europa.

Turbulent

I fjor var prestasjonane svakare, og utanomsportslege kontroversar har òg skapt trøbbel for dansken. Før sesongen i år vart Bendtner dømt til 50 dagars fengsel for den mykje omtalte valdsepisoden i fjor haust. Straffa måtte ha sone med fotlenke heime i leilegheita si i København.

Denne sesongen har ikkje dansken spelt for Rosenborg sidan 0-3-tapet for Molde i slutten av april. Han står med fem kampar og null mål i Eliteserien denne sesongen. Han deltok heller ikkje i Rosenborgs dobbeltoppgjer mot Dinamo Zagreb i meisterligakvalifiseringskampane.

Dansken har òg fortid i storklubbar som Arsenal og Juventus.

