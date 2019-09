Toppidrettssjefen vil hugse Hanevold som ein lagbyggar

sport

På Toppidrettssenteret ved Sognsvann i Oslo var det onsdag lagt fram kondolanseprotokoll der utøvarar og andre kunne legge igjen ei siste helsing til den tidlegare skiskyttaren.

Hanevold vart olympisk meister tre gonger og verdsmeister fem gonger. Han gjorde seinare karriere som ekspert i NRK, og han var eit forbilde for mange, også utanfor skiskyttarsporten.

– Eg tenker på familien hans. Det er veldig trist. Og så er det heilt uforståeleg at han er borte. Men det må vi berre ta stilling til, seier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

– Korleis vil du hugse Hanevold?

– Lun humor. Hardtarbeidande. Fin fyr, seier Øvrebø.

Rørt

Han møtte Hanevold for første gong på ein høgdeleir i Seiser Alm rundt tusenårsskiftet. Då var Øvrebø landslagstrenar i roing.

– Inntrykket mitt er jo at han alltid har vore ein lagbyggartype. Han har bode på seg sjølv i sosiale samanhengar og vore veldig tydeleg på å dele kunnskap med andre. Han har sørgt for at heile laget har løfta seg og bidratt til at det har vore god stemning.

Hanevold la opp som 40-åring i 2010. Likevel gjer det djupt inntrykk på mange av utøvarane i dag at han er borte.

– Det at vi blir så lei oss når Halvard døyr så altfor tidleg, det fortel litt om kvalitetane til norsk toppidrett. At vi er ein flokk der vi bryr oss om kvarandre, seier Øvrebø og held fram:

– Det er ganske lenge sidan Halvard gav seg, men mange reagerer sterkt på at han går bort. Det fortel litt om kva for ein type relasjonar som utviklar seg i den norske toppidrettskulturen. Oppi alt det triste, er det fint å tenke på.

