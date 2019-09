Tydeleg skuffa Federer med sjokktap i US Open

sport

Federer som står med 20 Grand Slam-titlar har ikkje vunne US Open sidan 2008. Det så lenge ut til å gå vegen då den sveitsiske veteranen gjekk opp til 2-1-leiing etter det tredje settet, men bulgararen, rangert som nummer 78, ville det annleis.

Han redda først fire breakballar i det fjerde settet før han slo tilbake.

Federer som har vunne US Open fem gonger hadde tydelege problem med øvre del av ryggen og nakken. Han måtte av bana for medisinsk behandling undervegs, men han nekta likevel etter kampen for at skaden var årsaka til at han tapte.

– Eg kjende skaden heile tida, men eg var i stand til å spele. Eg er misnøgd med at eg ikkje vann, sa Federerer.

I semifinalen på fredag skal Dimitrov ut mot russiske Daniil Medvedv som slo ein annan sveitsar, Stan Wawrinka, i sin kvartfinale.

Dimitrov er i den første semifinalen sin i US Open, men har vore i semifinalen i både Wimbledon (2014) og i Australian Open (2017).

Dei to spelarane har møttest sju gonger tidlegare, og Federer har gått sigrande ut av alle møta.

– Eg er berre utruleg glad. Den einaste eg som gjaldt for meg var å henge med i kampen lengst mogleg. Eg følte meg bra fysisk og klarte å få til nokre gode slag som han fekk problem med, sa Dimitrov.

(©NPK)