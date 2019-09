WADA ankar ikkje frifinninga i Coleman-saka

sport

Coleman har vore den raskaste sprintaren på 100 meter denne sesongen og risikerte to års utestenging etter at sprintaren ved tre høve skal ha brote meldeplikta.

Det amerikanske antidopingbyrået (USADA) droppa saka mot han sidan det vart sådd tvil om den eksakte tidsperioden. No er det klart at Det internasjonale antidopingbyrået ikkje tar saka vidare.

– WADA vil ikkje anke denne avgjerda, sa antidopingbyrået til det franske nyheitsbyrået AFP.

Avgjerda gjer at Coleman får grønt lys for både VM i Doha og OL i Tokyo. Amerikanaren tok sølv på 100 meter i VM for to år sidan.

Colemans brot på meldeplikta skal ha vorte datert 16. januar og 26. april i år, og dessutan 6. juni i fjor. Sprintaren klarte derimot å argumentere for at det første brotet skulle vorte tilbakedatert til 1. april 2018. Det innebar at dei tre brota fall utanfor eittårsperioden.

