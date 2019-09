Aalesund-stoppar ute resten av året

sport

Det opplyser 1.-divisjonsklubben i ei pressemelding torsdag. Korsbandet rauk på trening onsdag.

– Dette var ein nedslåande beskjed å få. Det er veldig synd for oss, og det er veldig synd for Kaj. Han har prestert jamt og solid heile sesongen og har vore ei viktig brikke for oss, seier sportsleg leiar Bjørn Erik Melland i Aalesund.

Nederlendaren er den tredje AaFK-spelaren som har fått roke korsband på kort tid. Også Izunna Uzochukwu og Tarjei Aase Omenås må bu seg på fleire månader på sidelinja.

Ramsteijn har spelt 13 kampar for sunnmøringane i årets sesong. 29-åringen melde overgang frå nederlandske Almere City sommaren 2017.

(©NPK)