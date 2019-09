Hesten som nektar å tape

sport

– Hillary B.R. er Marit Bjørgen med fire bein, seier trenar Geir Vegard Gundersen til Equus.

Han såg hesten første gong som føl. No er ho fire år og i manges auge Noregs beste hest. Sjølv om ho aldri har møtt eliten eller dei beste hingstane for den saks skuld. I hestesporten er hingstane vanlegvis betre enn hoppene, men det finst unntak. Hillary B.R. er eit slikt. Alle hennar 14 startar har enda på same måte. Med overlegne sigrar.

– Ho må vere sjuk eller utsett for uhell. Hillary B.R. taper ikkje om alt går som normalt, konkluderer Magnus Teien Gundersen føre søndagens derbyløp på Bjerke i Oslo.

Trenarsonen er Noregs kuskekomet. Som 18-åring vart han den yngste kusken i historia til å vinne Kriteriet og i fjor den yngste til å vinne Norsk Travderby, det største løpet for 4-åringane. Som 22-åring har han no 446 sigrar og køyrt inn 31,5 millionar kroner. Tal ikkje eingong Ulf Thoresen – av mange vurdert som den beste kusken i historia – var i nærleiken av. Det gir sjølvtillit føre løpet alle seier han skal vinne. Då er fallhøgda ekstra stor.

Familieduell

– Eg er ikkje nervøs, men gleder meg. Eg er på jobb som vanleg, sjølv om det er årets viktigaste dag og løp, seier Magnus Teien Gundersen. Pappa Geir Vegard har trappa ned på løpskøyringa etter alvorleg sjukdom, ulykker og operasjonar. Så seint som i juni i fjor vart han send til sjukehus etter ein kraftig kollisjon på Bjerke.

– Eg rakk å tenke at «no er kuskekarrieren over» før eg trefte bakken, minnest Gundersen senior.

Heldigvis vart ikkje det resultatet. Sjukdom har redusert løpskøyringa, men 44-åringen er likevel kampklar søndag. Familien har kvalifisert seks hestar i dei tre største løpa. Alle er sigerskandidatar, og far og son skal køyre mot kvarandre. Utan at det blir snakk om noko «kompiskøyring».

– Hestane har ulike eigarar, så sjølvsagt køyrer vi for å vinne. Magnus får ikkje noko gratis av meg. Eg hatar å tape, seier Geir Vegard Gundersen.

I fjor køyrde han og junior inn 4,5 millionar kroner på same dag. Det kan bli meir i år for travfamilien Gundersen frå Nittedal.

