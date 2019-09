Færre får lov å vere ekspert i TV 2-sporten

sport

TV 2 offentleggjorde torsdag ei liste over sine 25 ekspertar på ulike område, dei fleste tidlegare toppidrettsutøvarar innanfor områda sine. Der kjem det fram kva for roller dei har i nærings- og organisasjonslivet, trenarengasjement og eventuelle familieband til noverande utøvarar.

– Vi vil i tillegg oftare nemne desse forholda på lufta under direktesend sport, skriv sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i eit innlegg på tv2.no.

Hagen varslar òg at færre av dei eksterne bidragsytarane skal bli omtalte med tittelen ekspert.

– Fleire vil vere kreditert med merittane sine. Vi gjer tydeleg kven som er TV 2s ekspertar på området og kven som er gjestene våre invitert på bakgrunn av kunnskap og erfaring, skriv Hagen, utan å nemne om det gjeld nokon av dei som i dag er knytt til TV 2.

Størst interesse har det vore rundt Petter Northugs engasjement for TV 2. Nyleg vart det kjente at selskapet hans, Northug AS, er sponsor for Skiforbundet. TV 2 avskiltar likevel ikkje den tidlegare langrennsstjerna.

– Svaret er ikkje å stengje Petter ute av sendingane, men å gjere tydeleg rollene hans på TV og nett. Sjåarane skal vere heilt trygge på at det ikkje ligg nokon skjulte bindingar eller hemmelege dobbeltroller. Det skal vere ryddig, ærleg og ope, skriv TV 2s sportsredaktør.

