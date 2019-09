Haugesunds Wadji godtar dopingdommen og ankar ikkje

sport

Spissen testa positivt på morfin og vart utestengd av påtalenemnda i Norges idrettsforbund. I og med at saka ikkje blir anka, hamnar ho ikkje hos Norges idrettsforbunds domsutval.

– Ibrahima Wadji har etter ei totalvurdering av saka og belastinga denne utgjer for han og familien hans, i dag kunngjort for Antidoping Norge at han godtar påtalenemndas avgjerd. Wadji vil takke for støtta han har fått frå FK Haugesund, lagkameratane, supporterane, agenten sin og mange andre. Utover dette har ikkje Wadji ønske om å kommentere saka, opplyser Haugesund-spelaren sin advokat i ei pressemelding, som mellom anna er send til VG.

Tidlegare denne veka skreiv 24-åringen under ein ny kontrakt med Haugesund. Det bind han til klubben ut 2022-sesongen.

(©NPK)