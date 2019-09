Delaney trur Solbakken kan få Bendtner til å lykkast i FCK

sport

Førre veke kom den overraskande beskjeden om at Nicklas Bendtner var klar for FC København. På den siste dagen i overgangsvindauget melde Bendtner overgang frå Rosenborg til den danske storklubben.

FCK-trenar Ståle Solbakken avviste i utgangspunktet at det var aktuelt å hente Bendtner, men skadekrisa på spissplass gjorde at klubben tok sjansen likevel.

– Vi har hatt ein god dialog. Nicklas har vore særs, særs tydeleg på at han ville det her. Nicklas er ein topp angripar som kan bevege seg mykje. No er det opp til Nicklas å bevise kor god fotballspelar han er. Han vil bli behandla akkurat som alle andre, sa Solbakken på pressekonferansen.

No tar han tidlegare FCK-kapteinen Delaney, som no speler i den tyske giganten Borussia Dortmund, bladet frå munnen. Han trur Bendtner kan lykkast i FCK, mykje på grunn av nordmannen Ståle Solbakken.

– Det er ei fin moglegheit for Nicklas og for FCK. Viss eg kjenner Ståle rett har han fortalt kva han forventar, og det kjem han til å følgje opp.

Bendtner har i første omgang signert kontrakt ut året med den danske klubben.

– Nicklas er ein god spelar og kjem til å vere det for FCK. Eg trur at han har dei riktige folka rundt seg til at han skal lykkast. Eg veit ikkje kva tanken er (med dei fire månadene). Han må òg gjere eit godt inntrykk internt i klubben, seier Delaney, som spelte 90 minutt i 0–0-oppgjeret mot Georgia søndag.

Tysdag får Bendtner mest sannsynleg den første moglegheita til å vise seg fram når FCK møte Brøndby i ein reservelagskamp.

(©NPK)