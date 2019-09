Rankingsfall for Ruud

sport

54.-plassen Ruud hadde på førre ranking, er den høgaste plasseringa hans i karrieren.

Ruud rauk ut i 1. runde av Grand Slam-turneringa US Open for halvanna veke sidan. Den hardtslåande tyskaren Jan-Lennard Struff vart for sterk med 6–4, 6–4, 6–2.

I doubleturneringa i New York vart det exit i 3. runde. Der spelte nordmannen saman med serbiske Miomir Kecmanovic.

Ruud kan samtidig glede seg over at han har bak seg eit innhaldsrikt år så langt. 20-åringen har klatra kraftig på verdsrankinga frå 112.-plassen han hadde ved nyttår.

Denne veka speler Ruud Davis Cup for Noreg.

