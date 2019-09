Stamcellebehandling ventar formel 1-legenda Schumacher

sport

Det er avisa Le Parisien som kjem med opplysningane om Schumacher, men i Frankrike er det svært strenge personvernreglar ved sjukehusa, og det er ingen ved Georges-Pompidou-sjukehuset som vil kommentere om det stemmer eller ikkje.

Schumacher vart ført inn til sjukehuset på båre under strengt vakthald måndag. Manageren hans Sabine Kehm har ikkje respondert på førespurnader om kommentar.

Ifølgje Le Parisien skal Michael Schumacher bli behandla av kirurgen Philippe Menasche, som er beskrive som ein pioner på feltet stamcellekirurgi i samband med hjartefeil.

Det er antyda at Schumacher er behandla med den same metoden to gonger allereie.

Tyskaren pådrog seg ein fatal hjerneskadd i ei alpinulykke på skiferie med familien i dei franske Alpane i 2013, og han vart halden i kunstig koma i over seks månader i etterkant. Han vart først behandla på eit sjukehus i Grenoble før han vart overført til eit tilsvarande i Lausanne.

Sidan september 2014 har han halde til ved heimstaden sin i Gland i nærleiken av Genèvesjøen i Sveits, og det har komme svært få meldingar ut til omverda om tilstanden hans.

Michael Schumacher er verdsmeister sju gonger og vann 91 VM-rundar i perioden 1992 til 2006.

