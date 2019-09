Vinokourov risikerer fengsel for avtalt spel

sport

Den belgiske påtalemakta bad tysdag om seks månaders fengsel for Vinokourov og den russiske sykkelryttaren Alexandr Kolobnev i saka mot dei. Kolobnev vart nummer to i Liege-Bastogne-Liege i 2010 – bak Vinokourov.

Ein domstol i den belgiske byen Liege behandlar saka mot dei to sykkelprofilane. Vinokourov er skulda for å ha betalt Kolobnev 150.000 euro for å la han vinne rittet.

Dom i saka er venta 8. oktober. Både Vinokourov og Kolobnev avviser skuldingane som er retta mot dei. Den belgiske påtalemakta har i tillegg til kravsmålet om fengselsstraff bedt om at Vinokourov må betale 100.000 euro i bot, medan Kolobnev blir bøtelagd med halvparten.

(©NPK)