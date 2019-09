Abram matchvinnar for Peru med seint mål mot Brasil

sport

Brasil slo Peru 3-1 i finalen på heimebane i Copa America-finalen i sommar. Stopparen Luis Abram vart matchvinnar seks minutt før slutt då 23-åringen heada eit frispark frå Yoshimar Yotún i mål.

Det var Velez Sarsfield-spelaren sitt første landslagsmål. Peru påførte Brasil det første tapet på 17 kampar.

Begge laga hadde gode moglegheiter til mål i 1. omgang på ærverdige Los Angeles Coliseum. Likevel var det mest dramatiske då dei to Brasil-spelarane Casemiri og David Neres stanga hovuda saman. Begge to vart liggande på graset i smerter. Førstnemnde entra banen igjen med ein bandasje rundt hovudet.

Neymar scora eitt mål og hadde ein assist i 2-2 kampen sist veke mot Colombia. PSG-spelaren entra banen etter 63 minutt, men klarte ikkje å setje preget sitt på oppgjeret som var den 62. landskampen i karrieren til Neymar.

Gabriel Jesus vart helten for Brasil i sommar med to mål, men vart utestengt frå landslaget i to månader etter at han vart utvist. Han var derfor ikkje med på USA-turen.

Eit Argentina utan den store stjerna i landet Lionel Messi fekk ein opptur etter å ha avgjort kampen mot Mexico i løpet av ein omgang med fire mål.

Lautari Martinez stod for hat-trick med scoringar etter 17, 22 og 39 minutt. Leandro Paredes scora på straffe etter 33 minutt.

Kampen vart spelt i San Antonio i Texas.

