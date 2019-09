Gammal kjenning tilbake til Vålerenga

sport

Fellah spelte fire kampar for Sandefjord i Eliteserien sist haust før han vart skada. Han opererte ankelen i november.

Før det var det seks år i dansk fotball i Esbjerg og Nordsjælland etter at han forlét Vålerenga i august 2013.

– Eg har vore mykje skada og må ta ting i eit roleg tempo. Ronny (Deila) og trenarteamet er klare på at eg skal begynne forsiktig og starte med nokre kampar i 3. divisjon. Forhåpentlegvis vil eg bevise at eg fortener ein plass på laget. Eg er kjempeglad over at eg får sjansen til å vise at eg kan bidra til å løfte Vålerenga i tida som kjem, seier Fellah vif-fotball.no.

Fellah er vaksen opp på Holmlia og kom til Vålerenga første gong som 14-åring. Han debuterte på øvste nivå i 2006-sesongen.

