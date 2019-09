Henrik Ingebrigtsen: – Hjartet seier 1500 meter, håpet seier 5000 meter

sport

På kort sikt er det 5000-meteren i VM i Doha om nokre få veker som tel. Truleg blir den distansen satsingsmålet inn mot OL i Tokyo neste år òg. Det er ikkje sikkert at kroppen er klar for noko anna, og at valet gir seg sjølv, sjølv om Henrik helst skulle ha gjort som brørne Filip og Jakob og satsa på distansen han alltid har gjort.

– Hjartet mitt seier 1500 meter til OL i Tokyo, men håpet er 5000 meter, seier han.

Likevel er det med til dels skeptiske og dunkle tankar at han er kommen fram til at det truleg blir 5000 meter på han i fortsetjinga.

– Eg er litt oppgitt over kor mykje betre eg må vere for å bli konkurransedyktig heilt i toppen på 5000 meter. Eg føler ikkje at eg er god nok på 5000 meter til at eg kan kalle meg 5000-løpar, sa Henrik Ingebrigtsen til NTB då vi trefte han og brørne på høgdesamling i St. Moritz i Sveits for eit par veker sidan.

På lag med kroppen

Den eldste av løparbrørne har uansett vorte 28 år, og ofte er det slik at når løparar blir eldre så skiftar dei frå mellomdistanse til langdistanse.

Det som Henrik kvir seg for, er ikkje uvanleg.

– Du kan vere ein god 5000-meterløpar i minst ti år til?

– Ja, men då er eg avhengig av at kroppen speler på lag. Eg må knekke koden på kva kroppen toler og ikkje toler. Førebels har eg ikkje heilt klart det. Eg har fått ulike ting i trynet i dei siste sesongane, men eg føler ikkje at det er representativt, seier 28-åringen.

Han forklarer kvifor det er så små marginar mellom suksess og litt mindre suksess. Denne sesongen har det ikkje gått Henrik Ingebrigtsens veg. Resultata har ikkje stått i stil med ambisjonane.

– Bommar du berre bitte litt, så bikkar det over den eine eller den andre vegen. Opplegget er nær 100 prosent, og hadde eg no gått tilbake til desember, så hadde eg ikkje hamna i denne situasjonen eg er i no. Det er lett å lage ein god plan med fasiten i hand.

