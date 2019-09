17 utøvarar klare for friidretts-VM

sport

Torsdag presenterte Norges Friidrettsforbund uttaket til verdsmeisterskapen i Qatar. Det består av fem kvinner og 12 menn.

– Vi har tatt ut dei utøvarane som har greidd vårt og IAAF sitt krav, seier toppidrettssjefen til forbundet Erlend Slokvik.

– Når det gjeld invitasjonar frå IAAF for utøvarar som ikkje har klart det internasjonale kravet har vi per dato mottatt dette for Lene Retzius i stav, og vi har stadfesta deltakinga hennar, legg han til.

Retzius har ikkje klart VM-kravet, men er inne på lista over utøvarar som får VM-invitasjon all den tid ikkje nok utøvarar på verdsbasis har klart kravet i øvinga hennar.

Lengdehoppar Ingar Kiplesund og kulestøytaren Marcus Thomsen var òg nær ved å få ein tilsvarande invitasjon, men er i augneblinken ikkje inne.

– For Kiplesund i lengdehopp og Thomsen i kule finst det per dato ingen invitasjon, men om det skulle komme ein slik, vil òg desse bli tatt ut, seier Slokvik.

Det norske VM-uttaket ser slik ut:

Menn:

400 meter: Karsten Warholm, Dimna IL.

400 meter hekk: Karsten Warholm, Dimna IL.

1500 meter: Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL og Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL.

5000 meter: Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL, Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL og Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL.

3000 meter hinder: Tom Erling Kårbø, Stord IL.

10000 meter: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar.

Maraton: Weldu Negash Gebretsadik, IL i BUL.

50 kilometer kappgang: Håvard Haukenes, IL Norna-Salhus.

10-kamp: Martin Roe, IL Fri.

Sleggje: Eivind Henriksen, IK Tjalve.

Diskos: Ola Stunes Isene IF Sturla.

Stav: Sondre Guttormsen, SK Vidar.

Kvinner:

800 meter: Hedda Hynne, IK Tjalve.

5000 meter: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve.

3000 meter hinder: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve.

400 meter hekk: Amalie Iuel, IL Tyrving.

Sleggje: Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg IL.

Stav: Lene Retzius, IL i BUL.

VM i Doha blir frå arrangert 27. september til 6. oktober.

