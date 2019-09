Semenya får VM-gull etter dopingsak

sport

Russiske Maria Savinova kryssa målstreken først i Sør-Korea for åtte år sidan, men vart seinare fråtatt sigeren som følgje av dopingbruk. Dermed går gullet til Semenya.

Torsdag opplyser det sørafrikanske friidrettsforbundet at det vil få medaljen på vegner av Semenya under VM i Doha seinare denne månaden.

Semenya vil ikkje vere til stades under seremonien i Qatar som følgje av at ho blir nekta å forsvare VM-tittelen på 800 meter frå London i 2017. Årsaka er at den sørafrikanske stjerna nektar å følgje det nye regelverket til Det internasjonale friidrettsforbundet som krev at ho må la seg medisinere for å redusere det naturleg høge testosteronnivået ho har i kroppen.

Semenya har kjempa ein langvarig kamp i rettssystemet mot regelendringa, og sveitsisk høgsterett vurderer framleis anken ho har levert i saka.

Det sørafrikanske forbundet opplyser at ein jobbar med å arrangere ei tilstelling der Semenya vil få overrekt gullet frå 2011-VM.

(©NPK)