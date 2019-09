Skadeknipe for Solskjær, kan vere utan fire nøkkelspelarar

sport

United har hatt trøbbel i sesongstarten, og skadenyheitene kjem på eit dårleg tidspunkt for Solskjær.

Midtbanestjerna Paul Pogba måtte droppe landslagssamlinga med Frankrike som følgje av ein ankelskade, men han vart sett på Uniteds treningsfelt tysdag, ifølgje lokalavisa Manchester Evening News.

England mangla både Aaron Wan-Bissaka og Jesse Lingard i EM-kvalifiseringsrunden. Wan-Bissaka har fått ein ryggskade, medan Lingard har vorte sjuk. Begge er aktuelle for heimekampen på laurdag, men det er ikkje heilt sikkert at dei kan spele.

For venstreback Luke Shaw ser Leicester-møtet ut til å komme for tidleg. Det gjer det truleg òg for den lårskadde angriparen Anthony Martial.

Krise?

Dei nemnde fem spelarane høyrer alle heime i Solskjærs føretrekte United-ellevar. Stallen er tynn samanlikna med storlag som Manchester City og Liverpool, men heilt krise er det ikkje, ifølgje Dag Langerød. Han er redaktør for United.no og følgjer klubben tett.

– Eg synest ikkje skadane i seg sjølv er ei krise. Men viss United taper heime mot Leicester og ligg seks poeng bak dei etter fem kampar, og Liverpool og City vinn igjen, så ser det jo ille ut, seier Langerød til NTB.

– Det ser jo ikkje bra ut. Solskjær har ein tynn stall allereie, og Pogba og Martial er kanskje to av dei viktigaste spelarane offensivt i banen, der United har slite. Det finst ganske mange alternativ for Solskjær, men andre lag har breiare troppar når det gjeld spelarar med eit solid namn, særleg Manchester City, legg han til.

Lang liste

Pogba og Wan-Bissaka har starta dei fire seriekampane så langt, medan Shaw og Martial var ute sist. Lingard var svak i dei første tre kampane og vart vist til benken mot Southampton (1–1), der han fekk ein halv omgang som innbytar.

På Uniteds skadeliste står òg Diego Dalot, i tillegg til langtidsskadde Eric Bailly og Timothy Fosu-Mensah. Førstnemnde slit med ein skade i hofteområdet, men kan vere tilbake i spel om kort tid. Dalot blir viktig dersom det viser seg at Wan-Bissaka ikkje kan spele.

Noko godt nytt er det òg for Solskjær etter landslagspausen. Marcos Rojo spelte natt til onsdag heile kampen då Argentina slo Mexico 4–0 i USA. Det var den første kampen til forsvararen sidan april.

Fredag held Solskjær pressekonferanse før helgas Premier League-runde. Då får vi fleire svar om status på dei skadde spelarane.

Så langt står United med denne rekke i ligaen: 4–0 mot Chelsea (h), 1–1 mot Wolverhampton (b), 1–2 mot Crystal Palace (h), 1–1 mot Southampton (b).

