Medium: Schumacher utskriven frå sjukehus

Le Parisien var òg avisa som melde om at same Schumacher vart innlagt på Georges-Pompidou-sykehuset for ei vekes tid sidan.

I intervjua med BFMTV seier journalist Decugis at Michael Schumacher vart utskriven 12. september.

– Det einaste vi veit er at han har fått blodoverføring, og at det har vorte tilført stamceller til blodet hans. Det skal ha ein positiv effekt på heile kroppen, og også hjernen, seier Decugis.

Michael Schumacher er verdsmeister sju gonger, og han vann 91 VM-rundar. Ingen har vunne fleire enn tyskaren.

Schumacher vart skadd i ei alpinulykke 29. desember 2013 då han var på ferie i dei franske alper saman med familien.

Racerbilføraren gjennomgjekk to hjerneoperasjonar og låg i kunstig koma i 189 dagar.

Først 9. september 2014 kunne formel 1-legenda forlate sjukehuset for å vende tilbake til heimen sin i Gland i Sveits der han har opphalde seg sidan utan at det er komme særleg med nyheiter frå livet hans.

