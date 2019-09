«Tuttas» avskjed var ikkje planlagt

sport

Den norske golfveteranen stod bak den avgjerande putten og vart den store helten då Europa tok den første sigeren sin i den prestisjefylte lagkonkurransen sidan 2013. Etter at dei umiddelbare jubelscenene hadde lagt seg, la ho til stor overrasking opp på direkten.

At ho skulle buse ut med nyheita der og då var ikkje planlagt, røper ho i eit intervju med BBC.

– Det berre kom til meg medan eg stod der med alle saman. Det var ikkje planlagt, eg berre greip augneblinken, sa den norske 38-åringen.

– Men eg er ferdig no. Eg sa til jentene at no er det nok, eg kjem ikkje til å gjere dette igjen. Det har eg ikkje nervar til, sa Pettersen vidare.

Mange lét seg forundre då Matthew i tolvte time fann plass til Pettersen i Solheim-mannskapet sitt. Den norske profilen hadde til gode å markere seg på resultatlistene etter at ho gjorde comeback etter barnefødsel i sommar.

Totalt enda Pettersen karrieren med solide 21 poeng på 36 Solheim Cup-kampar. 18 sigrar, seks uavgjort og 12 tap er den imponerande fasiten. Det gjer Tutta til ein av dei store i turneringa si historie.

(©NPK)