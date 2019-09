sport

Karnicar køyrde ned Everest og vart førstemann til å gjennomføre bragda. Han har gjort det same frå dei sju høgaste toppane i alle verdsdelar.

Men for nokre dagar sidan mista han livet under meir daglegdagse syslar i Slovenia. Karnicar vart treft av eit tre under skogarbeid.

– Vi jaktar ikkje på å bli populære, men gjer dette fordi vi veit vi kan klare det særs bra, sa Karnicar i 2017.

Han vart 56 år.

(©NPK)