Bullen tapte åttedelsfinalen i bryte-VM

sport

Bullen bryt i 57-kilosklassen og er det siste attverande norske håpet i meisterskapen. Fredrikstadbrytaren fekk ein flott start på VM-et sitt med å vinne på fall over Nuraida Anarkulova frå Kirgisistan.

Bullen fekk tidleg inn fire poeng etter å ha fått motstandaren sin ned på matta. Etter kort tid fekk ho òg Anarkulova ned på rygg, og kampen var over etter kort tid.

I åttedelsfinalen vart det verre for Bullen mot Anastasia Nichita. Etter at det var stillingskrig dei første to minutta gjekk den norske brytaren på eit kast og hamna med det under 0-4.

Like etter ein korte kvilen fekk motstandaren inn ytterlegare to poeng. Ein ny nedriving gav 8-0 og det hjelpte lite at den norske brytaren reduserte til 2-8. Det enda til slutt med eit klart 2-11-tap.

No avheng Bullens vidare skjebne i VM om Nichita tar seg vidare frå kvartfinalen.

Resten av dei fem norske utøvarane, fire menn og ei kvinne, røyk alle ut etter berre ein kamp på matta.

(©NPK)