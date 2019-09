Curry vil bidra på amerikansk «draumelag» i OL

sport

– Det er planen, heilt klart, så lenge skadar og slikt ikkje kjem i vegen, sa Golden State Warriors-spelaren til ESPN onsdag.

– Eg har to gonger vore med å vinne VM-gull, men OL blir ei heil ny oppleving for meg, og ein eg har lyst til å få med meg. Eg håper det blir neste år.

USA stilte eit stjernefattig lag i VM-sluttspelet i år og enda heilt nede på 7.-plass, den dårlegaste plasseringa til landet nokosinne. Ingen av NBAs ypparste stjerner stilte opp.

– Vi er framleis best, insisterte Curry overfor ESPN, men han medgav at det avheng av at dei beste stiller opp for USA.

USA har vunne OL-turneringa for menn tre gonger på rad.

