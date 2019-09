Ronaldo: – Eg fortener fleire titlar enn Messi

sport

Både Messi og Ronaldo har hausta masse lovord for innsatsen på fotballbanen og har vore dei to beste spelarane i verda i ei årrekke.

Begge har henta fem utgåver av Ballon d'or, men det er ikkje nok for Ronaldo. Han vil ha fleire, og fleire enn Messi.

– Eg ville elske å vinne Ballon d'or igjen. Eg synest at eg fortener det, seier portugisaren til den britiske TV-kanalen ITV.

Fantastisk

– Messi er ein fantastisk fyr og ein fantastisk spelar. Han er i historiebøkene til fotballen, men eg burde hatt seks, sju eller åtte Ballon d'or og vere over han på listene, meiner Ronaldo.

Den 34 år gamle Juventus-spelaren erkjenner at Lionel Messi er den beste han nokon gong har spelt mot. Han meiner at dei har spelt kvarandre gode gjennom karrieren.

– Vi er ikkje venner, men eg har eit godt forhold til han. Vi har delt scene i 15 år, og eg veit at han har pressa meg til å bli ein betre spelar og at eg har pressa han til å bli ein betre spelar.

Den beste

I tillegg til Ballon d'Or-titlane har Ronaldo vunne meisterligaen fem gonger. Den tidlegare Manchester United- og Real Madrid-spelaren har òg vorte europameister med Portugal.

– Eg meiner at eg er den beste spelaren i historia, og det meiner òg enkelte supporterar. Andre meiner noko anna, og då blir eg plutseleg berre nest best. Det betyr ikkje noko. Eg veit at eg er ein av dei beste spelarane i verda gjennom alle tider.

Ronaldo, Messi og Liverpools Virgil van Dijk kjempar om å bli kåra til den beste spelaren i verda 2019 i regi av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Prisen blir delt ut i Milano 23. september.

