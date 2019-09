Russisk skiskyttar utestengd i 18 månader

sport

Vaslijeva har gått glipp av tre dopingtestar, og ho slapp unna med ei kortare straff enn normalt fordi ho har innrømt ei viss grad av skuld.

Vasiljeva debuterte i verdscupen sist sesong, og ho seier at det stressa programmet gjorde at ho sleit med å etterleve regelverket som seier at ein utøvar til kvar tid skal gi beskjed om kvar dei er slik at dei kan bli testa av dopingjegerar.

Russiske skiskyttarar har vorte skulda for utstrekt doping gjennom ei årrekke. Austerrikske styresmakter etterforskar skuldingar som går på at Russland har betalt pengar for å maskere eller skjule positive testar.

(©NPK)