United-profil skreiv ny langtidskontrakt

sport

Det opplyser Ole Gunnar Solskjærs klubb onsdag ettermiddag. United har òg sikra seg opsjon på ytterlegare eitt års forlenging av Lindelöfs kontrakt.

Lindelöf har i alt spelt 74 kampar for United sidan han kom til klubben sommaren 2017. Denne hausten har han danna fast stopparpar med nysigneringa Harry Maguire.

– Eg har følt meg heime sidan dagen eg kom til United. Eg har vakse betydeleg både som spelar og person dei siste to åra, og eg er takknemleg for hjelpa og støtta frå alle i klubben, seier svensken.

Manager Solskjær seier at han er ekstremt fornøgd med at Lindelöf har forplikta seg til United dei neste fem åra.

– Victor har etablert seg her, og han har vorte ein veldig viktig del av laget vårt. Han bidrar med ro på banen, og eg kan sjå at han er bestemd på å hjelpe klubben og oppnå suksess her, seier han.

(©NPK)