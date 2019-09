Fengselsfuglen Kokorin tatt i nåde hos Zenit

sport

Tysdag vart Kokorin og kameraten hans, Krasnodar-spelaren Pavel Mamajev, lauslatne frå fengselet etter eit snautt år bak murane. Dei vart dømte til høvesvis 18 og 17 månaders fengsel for vald under ein i overkant fuktig bytur i fjor haust.

Dei tidlegare russiske landslagsspelarane vart arresterte etter slagsmål på eit hotell og ein kaffibar. Fleire menneske vart skadde i tumultane. Mellom anna vart ein statleg tenestemann slått med ein stol. Sjåføren til ein TV-kjendis vart òg angripen og skadd så alvorleg at han måtte leggast inn på sjukehus.

Det var heller ikkje første gong dei to fotballprofilane hamna i trøbbel. Russlands fotballforbund utestengde dei i juli 2016 etter at dei vart filma medan dei festa på ein nattklubb i Monaco rett etter at Russland vart slått ut av EM-sluttspelet i Frankrike. Då vart dei òg bøtelagde av klubbane sine.

Torsdag vart Kokorin avbilda på veg til medisinsk sjekk på ein klinikk i St. Petersburg. Toppklubben Zenit har stadfesta at klubben har inngått ein avtale med han ut sesongen, som varer til mai.

Kokorin spelte mange år i Dinamo Moskva før han flytta til Zenit sommaren 2015. Der spelte han fram til han og Mamajev dumma seg ut under den etter kvart berømte byturen i oktober i fjor.

Ifølgje den velrenommerte nettstaden Transfermarkt skal Mamajev òg halde fram fotballkarrieren i sin tidlegare klubb Krasnodar.

(©NPK)