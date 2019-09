Iran slepper kvinner inn på VM-kvalifiseringskamp

sport

– Alle nødvendige er gjort slik at kvinner, inntil vidare berre på landskampar, kan komme inn på fotballarenaene, skriv Soltanifar i ei utsegn torsdag.

Forbodet mot kvinnelege tilskodarar på fotballkampar har hamna høgt på dagsorden etter at den kvinnelege iranske fotballtilhengaren Sahar Khodayari (29) sette fyr på seg sjølv utanfor ein rettsbygning og døydde for to veker sidan.

Det gjorde ho etter å ha fått beskjed om at ho ville bli send i fengsel i eit halvt år for å ha prøvd å snike seg inn på ein fotballarena i Teheran forkledd som mann.

FIFA-topp Gianni Infantino varsla kort tid etter at det internasjonale fotballforbundet ville sende ein delegasjon til Iran for å sørge for at kvinnene får sleppe inn på fotballarenaene i landet.

Eigne tribunar og toalett

Inntil vidare gjeld opninga berre for landskampar. På nasjonalarenaen i Teheran, der Irans fotballherrar opnar VM-kvalifiseringa mot Kambodsja 10. oktober, er det oppretta eigne inngangar, tribunar og toalett for kvinner.

Det vil òg vere ekstra politi til stades under kampane for å sørge for at kvinnene kan forlate arenaen, som tar 78.000 tilskodarar, på ein trygg måte.

Iran har bannlyst kvinnelege tilskodarar frå fotballarenaer sidan 1981. Den offisielle grunngivinga er at kvinner må vernast mot den maskuline atmosfæren på arenaene og mot synet av utilstrekkeleg tildekte menn.

President Hassan Rouhani er visstnok positiv til å fjerne heile forbodet, men Irans øvste, åndelege leiing er usamd.

Fifa blir høyrt

Infantino kom òg med ei pressemelding torsdag der han ytterlegare understrekar FIFAs synspunkt i saka.

– Standpunktet vårt er fast og klart. Kvinner må sleppast inn på fotballstadion i Iran, skriv Infantino og legg til:

– Eg håper at Irans fotballforbund og iranske styresmakter har lytta til dei fleire oppfordringane våre om å ta tak i denne uakseptable situasjonen. Vi forstår at det er steg og prosessar som må setjast i gang før dette kan gjerast på ein ordentleg og trygg måte, men no er tida inne for endring. Fifa forventar positive endringar frå og med Irans neste heimekamp i oktober.

