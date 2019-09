Noregs ambassadør i unionstravet

sport

Så seint som førre helg konkurrerte hesten i Finland. Då leverte han eit oppløp ein sjeldan eller aldri har sett av ein kaldblodshest, men 9-åringen kom akkurat for seint til å vinne. Spørsmålet er om det krafttaket kan ha sett sine spor, skriv Equus.

– Han har hatt eit veldig tøft program, både når det gjeld løp og avl denne sommaren, men han ser ut til å tole det. Trass i alt har han tent halvannan million kroner sidan juni, midt i den mest hektiske avlssesongen, seier trenaren.

– Men litt usikker er eg på korleis det tette reiseprogrammet slår ut. Heldigvis kom han heim frå Finland tidlegare enn planlagt, så sidan måndag har eg berre late han kose seg med rolege turar i skogen. Det handlar om å bygge opp overskot fram mot løpet. Om vi lykkast med det, ser vi først når det nærmar seg oppløp laurdag, fortel Romtveit, som held til på Skoppum i Vestfold.

Populær

Historia om Odd Herakles er den om ein seint utvikla stjernetravar.

– Eg matcha han hardt som unghest, men det var først som 5-åring han slo gjennom for alvor. Det er ein komplett hest med ein robust helse og sterk psyke. Han har hatt nokon småskadar, men ingen slitasjeskadar som følgje av trening og løp, seier Romtveit.

Han har merka ein kraftig pågang frå svenske medium før løpet på laurdag.

– Journalistane har ringt heile veka, og onsdag var det eit TV-team her. Eg synest det er morosamt at Odd Herakles er ein så fin ambassadør for kaldblodssporten. Det er ei rolle som kler han.

Førstepremien i løpet på laurdag er 300.000 svenske kroner.

(©NPK)