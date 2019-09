Austerrikske idrettsprofilar kan få lange fengselsstraffer etter dopingavsløringar

sport

Hauke og Denifl hamna begge i dopinggarnet som ein del av dopingskandalen som vart rulla opp i samband med ski-VM i Seefeld tidlegare i år. Måndag stadfesta påtalemakta i Innsbruck at dei to må svare for skuldingar om «idrettsbedrageri».

Denifl er skulda for bloddoping og bruk av veksthormon frå 2014 til karrieren hans enda i 2018. Påtalemakta mistenker at syklisten som følgje av dopingbruken fekk så mykje som 500.000 euro, tilsvarande snautt fem millionar kroner, av støttespelarane sine under det som blir omtalt som falske føresetnader.

Denifl, som vann ein etappe i Vuelta a España i 2017, risikerer opp til ti år i fengsel dersom han blir funnen skuldig.

Langrennsløpar Hauke figurerte på si side i ein video der han skal ha gjennomført ei blodoverføring under VM på heimebane i Seefeld. Austerriksk politi slo til mot huset der Hauke oppheldt seg medan overføringa fann stad.

Han er mistenkt for å ha brote antidopingreglane sidan konkurransesesongen 2015/16 og risikerer opp til fem år i fengsel.

Både Hauke og Denifl fekk fire års utestenging frå alle konkurransar av det austerrikske antidopingbyrået.

Den tyske legen Mark Schimdt skal visstnok ha vore sentral i dopingsaka som omfattar Hauke, Denifl og ei rekke andre utøvarar frå ulike land.

Ifølgje påtalemakta i München er Schmidt mistenkt for å ha lagt til rette for at 21 utøvarar frå åtte nasjonar kunne bloddope seg. Utøvarane skal høyre til fem ulike idrettar.

