Berge skåra sitt første ligamål for Genk: – Herleg å slå tilbake

Landslagsprofilen sette inn det siste målet på overtid då Genk slo Kåre Ingebrigtsens Oostende 3–1 i belgisk fotball laurdag.

– Det var veldig godt å vinne igjen. Vi tok tre viktige poeng for å få heng på toppen, og det var herleg å slå tilbake etter den brutale opplevinga i midtveka i Meisterligaen, seier Sander Berge til NTB.

Sist tysdag vart det eit svidande 2–6-nederlag for Salzburg i meisterligaopninga. Landslagskollega Erling Braut Haaland skåra tre gonger.

Berge har på si side ikkje akkurat vorte ein målgarantist med åra, men han noterte seg òg for det første landslagsmålet sitt då han sette inn 1–0 mot Malta i starten av september.

Laurdag vart det altså ein ny fulltreffar.

Realitycheck

– Det var herleg å få skåringa etter eit sugent løp. Det er fint å bidra på den måten. Det blir ikkje så mange mål frå meg, men det var gøy å få skåra i ligaen for første gong, seier han.

No har Berge skåra i ligaen, for landslaget og i Europaligaen, men skåring i Meisterligaen står att. Skåringa kan komme onsdag 2. oktober mot Napoli. Berge og hans Genk skåra to mot Salzburg, men slapp inn seks. Dei vart overkøyrde av det austerrikske laget.

– Det var ein realitycheck på kvar nivået ligg. Dei var på, og det såg ut som menn mot gutar. Så til dei grader. Det var store forskjellar. Vi gav bort gåvepakke etter gåvepakke og hadde ein svak dag på jobben, medan dei var skarpe. Vi må lære til neste kamp, seier Berge, som også tok seg tid til å gratulere landsmann Erling Braut Haaland med hat-trick.

Cup neste

Sigeren laurdag gjer at Genk har 13 poeng etter åtte kampar i den belgiske eliteserien. Fire sigrar, ein uavgjort og tre tap er fasiten. Det held til 7.-plass i ligaen.

– Det var herleg med tre poeng laurdag. No skal vi bygge på denne prestasjonen, og så skal vi ta med oss sjølvtillit inn mot cupkampen mot Ronse i midtveka og derbyet mot St. Truiden til helga, seier landslagsprofilen.

Cupoppgjeret mot Ronse blir spelt tysdag.

