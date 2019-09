FIFA-presidenten: – Vi må ikkje vere redde for å fordømme rasistiske menneske

sport

Utspelet kjem i kjølvatnet av at italiensk fotball vart ramma av ein ny rasismeepisode søndag. I eit intervju med TV-kanalen Rai 2 lanserte Infantino medisinen sin mot det vedvarande problemet.

– Situasjonen i Italia har ikkje vorte noko betre, og dette er eit stort problem, sa FIFA-presidenten.

– Desse menneska må bli identifiserte og kasta ut av stadionet. Vi treng visse om, slik det blir gjort i England, at dei vil bli straffa. Vi må ikkje vere redde for å fordømme rasistiske menneske. Vi må kjempe mot dei til det siste, heldt han fram.

Søndag stoppa dommaren oppgjeret mellom Atalanta og Fiorentina i tre minutt etter at heimesupporterane kom med rasistiske tilrop mot Fiorentinas Dalbert. Hendinga førte til at speakeren åtvara supporterane at kampen kom til å bli stansa heilt, dersom hetsen heldt fram.

Liknande episodar har funne stad tidlegare denne sesongen. I september vart Romelu Lukaku hetsa i Inters bortekamp mot Cagliari, medan Veronas Franck Kessie vart utsett for rasisme i heimekampen mot Milan.

Oppgjeret mellom Atalanta og Fiorentina enda elles 2–2.

