Mourinho åtvarar Chelsea-fansen etter Liverpool-tap

sport

Den tidlegare Chelsea- og Manchester United-manageren såg Liverpool vinne 2–1 på Stamford Bridge søndag. Chelsea pressa på for 2–2 i andre omgang og spelte bra nok til at fansen applauderte spelarane etter kamp, trass i tap.

– Eg håper dei ikkje venner seg til det (å tape), det er viktig, sa Mourinho på Sky Sports etter kampen.

– Når ein startar å akseptere tap, berre fordi ein spelte ein bra kamp og spelarane gav alt, trur eg store klubbar sluttar å vere store klubbar, sa portugisaren.

Han var klar på at det ikkje hjelper om spelarane leverte ein god innsats og viste vinnarvilje.

Mourinho, som har vore manager i Chelsea i fem år over to periodar, er klar på at Chelsea ikkje vil blande seg inn i kampen om ligagullet denne sesongen.

– Tala viser at Liverpool ligg ti poeng føre Chelsea. Dei kjem ikkje til å kjempe om tittelen, sa portugisaren som framleis står utan managerjobb etter at han fekk sparken i Manchester United i fjor.

Uansett betyr Liverpools siger at det blå London-laget framleis står utan siger på Stamford Bridge under leiing av Lampard som tok over klubben. Lampard fekk ikkje forsterke stallen i sommar på grunn av klubbens overgangsnekt.

Onsdag har dei ei gyllen moglegheit til å vinne på eige gras når Grimsby frå nivå fire kjem på besøk i den tredje runden i ligacupen.

