OL-meisteren opnar for å avfeie trenarråd: – Har vorte meir robust

sport

Den eventyrlege OL-sesongen som enda med to gull i Pyeongchang-leikane vart avløyst av ujamne resultat og ein trøblete VM-sesong. Nedturen sist vinter har naturleg nok ergra 28-åringen.

Samtidig er Haga klar på at ho sit igjen med erfaringar som blir nyttige i arbeidet med å finne att forma som gav OL-suksess i Sør-Korea.

– Eg trur eg har vorte litt meir robust. No stoler eg endå meir på meg sjølv på fleire område. Viss ein trenar eller ein i støtteapparatet seier «gjer sånn» og eg er usamd, gjer eg rett og slett ikkje det, seier Haga til NTB og smiler.

Intervjuet blir gjort under høgdesamlinga til langrennslandslaget i Font Romeu. I haustsola i den franske fjellheimen utdjupar Haga lærdommen ho tar med seg frå den tunge sesongen.

– Eg lyttar meir til magekjensla. Eg skal ikkje seie at ho alltid har rett heller, men eg trur eg har vorte flinkare til å la nokre kommentarar passarar og ikkje henge meg opp i alle moglege råd, seier ho.

Nesten heile vegen

Sjetteplassen på 10-kilometeren i fri teknikk på Lillehammer før jul vart det beste resultatet førre sesong. I VM måtte ho nøye seg med å gå den avsluttande tremila. Der vart det tiandeplass.

Det er naturleg endå eit stykke unna der jenta med to OL-gull ønsker å vere. Haga svarer bekreftande på at førre sesong står igjen som den tyngste i karrieren.

– Ja. Eg har hatt litt motgang før også, men det var litt ekstra å kjenne på at ein skulle få eit slag i trynet etter OL-sesongen. Kontrasten vart stor. Eg er ganske tolmodig av meg, men då det stod på som verst midt på vinteren, var det irriterande, seier Åsen-løparen.

Vinteren vart ei evig jakt på svar. Haga reiste rundt på skirenn ho eigentleg visste ho ikkje var klar for. Samtidig gjekk det ikkje så dårleg at det var grunn til å dra i handbrekket heller. Det var kanskje det som var vanskelegast.

– Hadde eg vore nummer 30–40, hadde det vore lettare å ta meg ut av konkurranse og seie «Ragnhild, no skal du kvile ein månad». Men det var «nesten» heile vegen, og då håper ein at det losnar. Det gjorde det aldri, slår Haga fast.

Hadde vorte svakare

No har ho lagt nedturen bak seg. Pilene peikar rett veg, kroppen tar til seg trening og testane blir stadig betre og betre. Det gir optimisme føre vinteren som ventar. Haga føretrekker samtidig å vere på vakt.

– Eg føler alltid at når ein har hatt ein litt tung periode, kan ein aldri garantere at ein ikkje kjem inn i det sporet att, men eg håper å unngå det, seier langrennsprofilen og smiler.

Ho har òg tatt grep i treningsarbeidet.

– Eg trenar litt rolegare og litt meir styrke. Eg hadde vorte svakare, så vi fann ut at det for meg kan vere viktig å vere ganske sterk. Eg har derfor trena meir styrke, og så har eg trena mindre fart. Det trur eg det vart for mykje av i fjor, seier Haga.

Den gode OL-sesongen har òg vore god når tolmodet har vore sett alvorleg på prøve.

– Det har vore ein tryggleik å ha OL-sesongen i bakkant. Eg veit at eg kan betre. Eg trur det hadde vore tyngre viss eg hadde fått han «trykken» i vinter utan å ha prestert tidlegare. Då hadde det nok vore verre å motivere seg til framhaldet, seier Haga ærleg.

Meir behageleg

No er blikket retta mot den kommande meisterskapssesongen, der Tour de Ski er høgdepunktet. Føre han har 28-åringen flytta seg frå forsvarsposisjon til angrepsposisjon.

– Ja, det vil eg seie. Der har det endra seg. Det er ikkje så mange som reknar med meg lenger, og det er kanskje like greitt.

– Er det behageleg?

– Ja, då kan eg overraske og slå litt frå undersida, smiler Haga.

(©NPK)