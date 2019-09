Russland skal forklare avvik i dopingdata

sport

Det vart klart etter styremøtet på måndag i Det internasjonale antidopingbyrået (WADA) i Tokyo. I ei fråsegn attgitt av det franske nyheitsbyrået AFP stadfestar WADA at undersøkingar vil bli sett i gang i saka.

Russland har tre veker på seg til å forklare at dataa som er sende til WADA ikkje stemmer overeins med ein kopi av databasen antidopingbyrået tidlegare har fått tilgang til gjennom ein dopingvarslar.

Det stadfestar viseadministrerande direktør i RUSADA, Margarita Pakjnotskaja, overfor det amerikanske nyheitsbyrået AP. Også Russlands idrettsminister Pavel Kolobkov er kopla inn i saka.

– Kva eksakt desse avvika er og kva dei er relaterte til, vil bli oppklart av spesialistar på feltet digital teknologi frå begge sider, som allereie samarbeider, seier han til AP.

– Frå vår side vil vi halde fram å tilby alle former for assistanse, legg Kolobkov til.

WADA-president Olivier Niggli står fast ved at det var rett å gi RUSADA innpass i det gode selskapet att, trass i undersøkingane som no blir sette i gang.

– Eg meiner det var ei viktig avgjerd og heilt klart den rette avgjerda. Eg er overtydd om at vi ikkje ville hatt desse dataa dersom vi ikkje hadde tatt den avgjerda, så då hadde vi ikkje eingong snakka om dette i dag, seier han til AP.

Helleland var imot

Det var den tyske TV-kanalen ARD, som har vore leiande i avsløringa av russisk dopingjuks, som fredag melde at Russland blir mistenkt for å ha manipulert laboratoriedataa før dei i januar vart gjorde tilgjengelege for WADAs representantar.

Full tilgang til databasen til laboratoriet, og til lagra prøvar, var blant føresetnadene då Russlands antidopingbyrå RUSADA vart tatt inn i varmen igjen, ei avgjerd som var omstridt og vart kritisert av fleire.

WADA-styremedlem Linda Hofstad Helleland var blant dei som stemte mot då den nesten tre år lange utestenginga vart oppheva for eitt år sidan.

Den velinformerte nettstaden insidetheegames melde i forkant av WADA-styremøtet på måndag i Tokyo at antidopingtoppane ville få lagt fram ein rapport med informasjon som visstnok viser at Russland manipulerte databasen før han vart gjord tilgjengeleg for WADA.

Om manipulasjon av databasen blir prova, kan det få enorme konsekvensar for russisk idrett og tilgangen russarar har til å konkurrere internasjonalt. Då RUSADA-utestenginga vart oppheva, gjorde WADA det klart at nye brot på vilkåra ville føre til «strengast mogleg reaksjonar».

Motsett effekt?

Ironisk nok kan mistankane om manipulasjon i første omgang få motsett effekt. WADAs analyse av databasen har avdekt dopingmistanke mot ei rekke utøvarar, der 12 vektløftarar allereie er suspenderte. Ei rekke internasjonale særforbund har fått informasjon som grunnlag for å innleie dopingsaker. Om informasjonen i databasen no blir vurdert som upåliteleg, kan det bli problematisk å gå vidare med desse sakene, iallfall med ein gong.

Det melder mellom anna ARD-journalist Nick Butler på Twitter.

Han gjer det òg klart at ankeprosessen gjer at det truleg kan bli ein lang veg fram mot ei eventuell ny utestenging av Russland, og at prosessen kanskje ikkje kan bli ferdig i tide til å stenge Russland ute frå OL neste år.

