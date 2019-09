Ruud opp éin plass på verdsrankinga

sport

Det vart klart då ATP publiserte den oppdaterte lista si måndag. Det er ingen endringar blant dei 13 beste, men Ruuds overmann i ATP 250-turneringa førre veke i St. Petersburg, Borna Coric, har gått opp frå 15.-plass til 14.-plass.

Coric tapte finalen i Russland for Daniil Medvedev, som ligg på 4.-plass.

Ruud kom seg til kvartfinale i St. Petersburg, før det sa stopp. Nordmannen er no nummer 59 med 983 poeng.

For tre veker sidan låg Ruud på 54.-plass, den høgaste rankinga hans så langt i karrieren. Etter tapet i 1. runde av US Open gjekk han ned seks plassar.

Av dei 58 som ligg føre Ruud er berre tre yngre. Det er 2000-modellen Felix Auger-Aliassime (20.-plass), og dessutan Alex de Minaur (31.-plass), Denis Shapaovalov (34.-plass) og Miomir Kecmanovic (50.-plass), som alle er fødde i 1999. Ruud er elles fødd 22. desember 1998.

Det største hoppet på rankinglista er det Jo-Wilfried Tsonga som står for. Han går opp 22 plassar til 39.-plass etter at han vann ATP-turneringa i Metz søndag for fjerde gong.

No er Ruud i Zhuhai i Kina for å spele i ei ATP 250-turnering. Han møter 50.-ranka Kecmanovic natt til tysdag norsk tid. Dei har møttest ein gong tidlegare, i kvalifiseringa til ATP-turneringa i Roma i mai. Då vann Ruud 6–2, 6–1.

